La Justicia venezolana ha dado la libertad total a 6.071 personas dentro de la amnistía

Caracas, 3 mar (EFE).- La Justicia de Venezuela ha concedido a 6.071 personas la libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero para los casos de presos políticos, informó este martes el presidente de la Comisión Parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.

En una rueda de prensa en la sede del Legislativo, indicó que el sistema de justicia venezolano ha recibido 9.419 solicitudes de amnistía, de las cuales han sido otorgadas esas 6.071 libertades plenas.

La amnistía ha beneficiado a 245 personas «privadas de libertad» y a 5.826 que tenían medidas cautelares. La mayoría de ellos, añadió, son de los detenidos por la crisis postelectoral de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras que la oposición mayoritaria denunció fraude.

«Ha habido mucha celeridad en el proceso y le rogamos a quien aún está esperando que el tribunal correspondiente tome la decisión o la sala de apelaciones, en el caso que haya habido una apelación, recuerde los 15 días cuentan a partir de la recepción de la solicitud de amnistía», señaló Arreaza.

Igualmente, sostuvo que habrá una «depuración» de la lista total de solicitudes porque hay casos repetidos.

El diputado chavista añadió que hasta el momento no ha habido solicitudes de amnistía de venezolanos que se encuentran en el exterior, pero apuntó que hay personas que se han comunicado con diputados opositores y oficialistas sobre su voluntad para hacer el procedimiento.

Arreaza insistió en que la Ley de Amnistía debe ser considerada un «primer paso» que no le dará la paz a Venezuela «por sí sola».

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Creó también una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos «no contemplados» en la ley, una función que cumplirá igualmente el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro por parte de EE.UU. a comienzos de ese mes.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y el jueves cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país. EFE

