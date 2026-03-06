La justicia venezolana suma otras 289 libertades plenas por amnistía, dice el Parlamento

Caracas, 6 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, el Parlamento venezolano), controlada por el chavismo, informó este viernes de que la Justicia venezolana concedió otras 289 libertades plenas como parte del proceso de amnistía que comenzó hace dos semanas, que suma ya un total de 7.654 personas beneficiadas en ese período.

Del total, 247 personas han salido de prisión, mientras que 7.407 tenían medidas cautelares y ya gozan de libertad plena, indicó en la red social X el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Amnistía.

Además, señaló que en las últimas dos semanas se han recibido 12.233 solicitudes.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, informó el jueves que personas en el extranjero han solicitado que sus casos sean atendidos a través de la Ley de Amnistía, aunque no precisó la cifra.

Consultado sobre quiénes la han pedido, el diputado respondió que «las leyes no tienen nombres» y añadió que se han recibido solicitudes de personas que «tuvieron una connotada participación en eventos de suma peligrosidad».

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo venezolano, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió a la comisión especial que se revisen los casos «no contemplados» en la normativa.

El jueves, familiares de presos políticos exigieron en las afueras del Parlamento el cumplimiento de la amnistía para todos los presos políticos, así como el cese de maltratos a los detenidos en distintas prisiones.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, informó el jueves que registra un total de 526 personas detenidas por motivos políticos, entre ellas 49 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

La organización detalló en redes sociales que 353 de los presos políticos son civiles y 173 militares. EFE

