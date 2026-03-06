La keniana Monica Juma dirigirá la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito

Viena, 6 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, nombró a la keniana Monica Juma nueva directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y, al mismo tiempo, directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV).

Kathina Juma sustituye en ambos cargos a la egipcia Ghada Waly, que anunció su dimisión a finales de mayo debido a cuestiones personales, informó este viernes un comunicado de la ONU.

En una carta a los trabajadores de la ONU, Waly, la primera mujer en dirigir la ONUDD y UNOV, señaló que tras la muerte de su madre quería pasar más tiempo con sus seres queridos y cuidar de su padre.

Hasta que Juma asuma formalmente sus funciones, John Brandolino, director de la División de Tratados de la ONUDD, continuará como responsable interino de ambos cargos.

La ONUDD es una agencia encargada de ayudar a los Estados a combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, la corrupción y el terrorismo, entre otros delitos.

Juma es en la actualidad asesora de Seguridad Nacional de la Presidencia de Kenia.

La ONU la describe como una líder con pensamiento estratégico y con una amplia experiencia en políticas públicas y en ámbitos clave como seguridad y diplomacia.

En el Gobierno keniano ha ocupado carteras ministeriales importantes como Exteriores (2018-2020), Defensa (2020-2021) y Energía (2021-2022). EFE

