La líder de AfD sobre Ceuta: Si es necesario, «hay que suspender el espacio Schengen»

Compartir

1 minuto

Berlín, 31 jul (EFE).- La líder del partido de ultraderecha alemán Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, reclamó este viernes que se protejan las fronteras, se apliquen «con rigor» las devoluciones y, «si es necesario» se suspenda el espacio Schengen, en una reacción a la crisis migratoria entre España y Marruecos.

«Alemania debe prepararse: hay que proteger las fronteras y aplicar con rigor las devoluciones. Si es neceasrio, también hay que suspender el espacio Schengen», escribió en su cuenta de X Weidel, líder del principal partido de la oposición en Alemania.

El mensaje estaba acompañado de una imagen en la que se leía: «Ceuta invadida». EFE

smm/ep