La líder de la oposición de Taiwán viajará a Estados Unidos entre el 1 y el 16 de junio

2 minutos

Taipéi, 27 may (EFE).- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, confirmó este miércoles un viaje a Estados Unidos del 1 al 16 de junio, apenas dos meses después de su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, y tras la cumbre de mediados de mayo entre el líder chino y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado difundido este miércoles, el Kuomintang (KMT), principal partido opositor de Taiwán, indicó que Cheng visitará las ciudades de San Francisco, Boston, Nueva York, Washington y Los Ángeles, con el objetivo de explicar directamente a la audiencia estadounidense el enfoque pacífico del partido.

Cheng acusó al Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán) de difundir información «errónea» sobre el KMT durante años, lo que ha generado, a su juicio, prejuicios hacia su formación en medios extranjeros y en Washington.

Por ello, calificó el viaje de «absolutamente necesario» para «proporcionar información directa y corregir malentendidos», dado el papel clave del país norteamericano en el futuro de Taiwán y la estabilidad regional.

Sobre una posible reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Cheng descartó que sea el objetivo principal del viaje, aunque reconoció que varias personas mostraron interés en facilitarla.

«Si tal reunión ocurriera, sería positivo y la acogería con agrado», afirmó, recordando que ningún político taiwanés ha sido recibido por un presidente estadounidense en ejercicio desde la ruptura diplomática entre la República de China (nombre oficial de Taiwán) y Estados Unidos en 1979.

La visita tendrá lugar dos meses después de su encuentro en la capital china con Xi Jinping, el primero entre dirigentes del KMT y el Partido Comunista en casi una década, y semanas después de la cumbre que reunió a Xi con Trump a mediados de mayo en Pekín y que generó incertidumbre sobre la situación de Taipéi.

Tras finalizar la visita a China, Trump dejó en el aire en una entrevista con Fox News la aprobación de un gran paquete de armas para Taiwán y calificó ese asunto como una «muy buena ficha de negociación» para Washington, tras lo cual su Gobierno decidió pausar una transferencia de armamento a la isla para garantizar suficientes reservas de misiles e interceptores destinadas a la campaña militar en Irán.

La líder opositora figura entre las voces más críticas con un aumento «excesivo» del gasto en Defensa en Taiwán, al sostener que es el diálogo, y no la disuasión militar, lo que permitirá evitar un conflicto armado en el estrecho. EFE

tw-imh/ah