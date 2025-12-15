La líder del PD italiano aplaude el abono único de transportes anunciado por Pedro Sánchez

2 minutos

Roma, 15 dic (EFE).- La secretaria del Partido Demócrata (PD) italiano, mayor formación en la oposición, Elly Schlein, aplaudió este lunes la iniciativa anunciada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de introducir un abono único de transporte nacional, al asegurar que «cuando hay voluntad política, se pueden tomar decisiones concretas que benefician a la gente».

Según la líder progresista esta medida «envía una clara señal política: invertir en el derecho a la movilidad es una opción viable y genera beneficios concretos para la ciudadanía, los jóvenes y los trabajadores».

«Este modelo reducirá los costes de viaje en un 60 %, simplificando el acceso al transporte público y fortaleciendo la cohesión social, con especial atención a los jóvenes menores de 26 años, quienes, a partir de la segunda quincena de enero, podrán viajar por tan solo 30 € en toda España», destacó en una nota.

En el mismo comunicado, Schlein atacó al Gobierno de Giorgia Meloni y del ministro de transportes, Matteo Salvini ya que «siguen recortando recursos para el transporte público local».

«El Partido Demócrata lleva tiempo apuntando a un camino diferente: invertir a nivel nacional en el transporte público como servicio esencial y un motor para la justicia social y climática», remarcó.

Sánchez anunció este lunes la puesta en marcha el próximo mes de enero de un abono de transporte único con un precio de 60 euros al mes para viajar por todo el país en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal. Este abono, que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, tendrá un precio de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años.EFE

ccg/rod