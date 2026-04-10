La líder opositora de Taiwán llama a unir fuerzas con Pekín en pos de «civilización china»

3 minutos

Pekín/Taipéi, 10 abr (EFE).- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, llamó este viernes a «unir fuerzas» con Pekín para promover la «revitalización de la civilización china» y lograr una paz duradera en el estrecho, durante un encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, en la capital del país.

«Unamos fuerzas para iniciar el proyecto de revitalización de la civilización china, basado en nuestra cultura y con la convivencia armoniosa como núcleo, y trabajemos juntos para estudiar y promover diversos mecanismos y soluciones que ayuden a resolver disputas y crear paz», aseveró Cheng, presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición taiwanesa.

Durante su intervención inicial, retransmitida por el canal taiwanés CTi News, Cheng afirmó que el rumbo de las relaciones a través del estrecho es un «desafío compartido» entre el KMT y el Partido Comunista chino (PCCh), dos formaciones que siempre han buscado «conducir a la nación china del declive hacia el renacimiento».

«La paz y la reconciliación en el estrecho deben ser solo el punto de partida para los esfuerzos conjuntos de nuestros dos partidos», señaló Cheng, y agregó que el «gran rejuvenecimiento de la nación china» -concepto popularizado por el PCCh- supone un «renacimiento compartido» para los pueblos de ambos lados del estrecho.

La política de 56 años, que asumió las riendas de la formación opositora en noviembre del año pasado, también profirió elogios hacia Xi, al manifestar que, bajo su liderazgo, China «no solo ha logrado erradicar la pobreza y construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos, sino que continúa avanzando con vigor».

En esta línea, Cheng insistió en que ambas partes «deben superar la confrontación política y trabajar juntas para concebir y construir una comunidad de destino compartido -otro de los conceptos estrella del PCCh- que genere prosperidad y beneficios mutuos», y buscar a su vez «soluciones institucionales que prevengan y eviten la guerra».

«Esperamos que, gracias a los esfuerzos incansables de nuestros dos partidos, el estrecho de Taiwán deje de ser un foco potencial de conflicto y no se convierta en un terreno deseado para la intervención de fuerzas externas», aseveró la dirigente, en referencia velada a Estados Unidos y Japón.

«Sobre la base política común del ‘Consenso de 1992’ y la oposición a la ‘independencia’ de Taiwán, debemos planificar y construir mecanismos institucionales y sostenibles de diálogo y cooperación, para que el desarrollo pacífico entre las dos orillas avance de forma irreversible y se eliminen de raíz los factores que podrían provocar conflictos», agregó.

Este encuentro, el primero entre dirigentes del PCCh y del KMT en casi una década, se produce en un momento especialmente sensible, a pocas semanas del encuentro previsto en Pekín entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, y tras años de creciente presión militar de China sobre Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como parte de su territorio. EFE

jacb/gbm/ah

(foto) (vídeo)