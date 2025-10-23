La líder opositora Machado no pidió a Estados Unidos bombardear Venezuela

3 minutos

Bogotá, 23 oct (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado no pidió a Estados Unidos bombardear Venezuela «como en Siria», pese a lo que afirman internautas en redes sociales que critican la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la exdiputada.

Usuarios en Instagram y X han publicado una imagen de apariencia noticiosa que muestra un supuesto titular que dice lo siguiente: «María Corina Machado pide a EE.UU bombardear Venezuela como en Siria».

«El Nobel de la Paz a María Corina Machado es la coronación de la hipocresía imperial», afirma un usuario que comparte la pieza.

El titular está sacado de contexto

No existen evidencias de que María Corina Machado solicitase a Estados Unidos el bombardeo de Venezuela, como lo demuestra una búsqueda inversa y un rastreo de las redes sociales de la opositora. Además, no hay registro de dicha afirmación en medios de comunicación fidedignos.

En primer lugar, una búsqueda inversa de la imagen en Google condujo a un artículo con el mismo titular que la pieza viral que circula en redes sociales.

La publicación, fechada el 16 de abril de 2018, pertenece al portal web Resumen Latinoamericano.

El texto asegura que Machado apoyaba a Estados Unidos en la guerra de Siria y que «le gustaría que lo mismo ocurriera en Venezuela». Además, cita un tuit publicado desde la cuenta oficial de la también exdiputada.

«El conflicto en Siria no distrae al mundo sobre la urgencia de la crisis venezolana, al contrario. Las fuerzas geopolíticas allí alineadas también están involucradas aquí, y con objetivos similares», escribió María Corina, una afirmación que recoge dicho portal, el cual no da más contexto al respecto.

Por otro lado, un rastreo en las redes sociales (X, Facebook e Instagram) de la opositora venezolana no arrojó ningún resultado con las supuestas afirmaciones que se le atribuyen relacionadas con bombardear Venezuela y ningún medio de comunicación fiable registró dichas declaraciones.

Ganadora del premio Nobel de la Paz 2025

La difusión de estos mensajes se dio después de que el Comité Nobel noruego anunciase el pasado 10 de octubre que María Corina Machado era la premiada con el Nobel de Paz este año, según informó la Agencia EFE.

El motivo de la elección de la líder opositora es que es «una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad», según dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

En definitiva, no es cierto que la exdiputada venezolana haya pedido a Estados Unidos bombardear Venezuela como en Siria. Es un titular sacado de contexto, como lo demuestra el tuit original de María Corina publicado en 2018 sobre el conflicto sirio. Además, no hay registro de dicha afirmación en sus redes sociales, ni en ningún medio de comunicación fiable. EFE

cron/rg/apr/lnm