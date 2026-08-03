La laborista Bev Craig, elegida alcaldesa del Gran Mánchester para suceder a Burnham

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El gobernante Partido Laborista británico conservó holgadamente el viernes la alcaldía del Gran Mánchester, tras unas elecciones convocadas por la salida del cargo del ahora primer ministro Andy Burnham.

Bev Craig, actual jefa del Concejo Municipal de Mánchester, fue elegida tras obtener el 47,15% de los votos en la primera ronda del escrutinio.

El partido antinmigración Reform UK, que ha estado en alza en las encuestas nacionales, quedó en segundo lugar con un 21%.

Al no alcanzar el 50% de los votos necesarios para ganar en la primera ronda del conteo, el proceso pasó a una segunda.

El Partido Laborista obtuvo entonces más de 58.000 votos adicionales al contabilizarse las segundas preferencias de los candidatos eliminados, mientras que Reform sumó 45.250, según los resultados publicados en el sitio web de la alcaldía.

Craig terminó con 309.525 votos de primera o segunda preferencia, en comparación con los 157.178 de Sian Astley, de Reform.

Más de dos millones de personas tenían derecho a votar en las elecciones del jueves.

La participación fue de poco menos del 25%, según los resultados publicados.

Burnham ganó el cargo por primera vez en 2017 y fue reelegido dos veces, la más reciente en 2024 con el 63% de los votos.

El político anunció en mayo que se postularía en unas elecciones parciales en la circunscripción de Makerfield para intentar regresar al Parlamento.

Ganó el escaño en junio y allanó el camino para su regreso a Westminster y desafiar con éxito al ex primer ministro Keir Starmer por el liderazgo del partido y del país.

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