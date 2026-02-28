La lancha de EEUU interceptada en Cuba llevaba 14 fusiles y 13.000 balas, según La Habana

1 minuto

La Habana, 27 feb (EFE).- El Ministerio del Interior (Minint) cubano informó este viernes que la lancha que protagonizó el incidente en aguas territoriales de la isla y que saldó con cuatro muertes llevaba 14 fusiles de asalto y combate, además de 12.846 balas de distintos calibre.

Representantes del Minint mostraron el armamento en un programa especial en la televisión estatal, donde aportaron nuevos detalles de los hechos de este miércoles, que el Gobierno cubano ha calificado como «infiltración con fines terroristas».

El suceso se produjo cuando una embarcación de la Tropa Guardafrontera trató de interceptar la lancha, procedente de EE.UU., que había entrado irregularmente en aguas territoriales cubanas.

Según el Minint, los tripulantes abrieron fuego contra los oficiales, que respondieron también con disparos. Cuatro de los integrantes de la lancha murieron y los otros seis resultaron heridos. EFE

jpm/eav