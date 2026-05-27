La lapidación del diablo marca la jornada clave de la peregrinación a La Meca

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Riad, 27 may (EFE).- Alrededor de dos millones de peregrinos musulmanes partieron al amanecer de este miércoles desde Muzdalifah hacia Mina para realizar el ritual de lapidación del diablo y el sacrificio de animales en el primer día de la fiesta del Aíd al Adha, dentro de los ritos centrales de la peregrinación a La Meca o ‘hach’ de este año.

Tras pernoctar en Muzdalifah los fieles se dirigieron a la zona de Yamarat, en la localidad saudí de Mina, donde lanzaron piedras contra la columna mayor, el único pilar que se apedrea el primer día del Aid, como parte del rito que simboliza la lapidación de Satanás, que según la tradición islámica intentó desviar al profeta Abraham de su misión.

En los días siguientes apedrearán las tres columnas y, posteriormente, los peregrinos se desplazarán a la Gran Mezquita de La Meca para efectuar el Tawaf al Ifadah, que consiste en circunvalar siete veces la Kaaba, uno de los pilares del ‘hach’.

Al final de la jornada regresarán a Mina para pasar la noche y continuar mañana con la lapidación.

Mejoras en la gestión de multitudes

La Autoridad General de Estadística informó de que el número total de peregrinos en esta edición del ‘hach’ alcanzó los 1.707.301, de los cuales 1.546.655 proceden del extranjero y 160.646 son ciudadanos saudíes.

Para gestionar el flujo de multitudes, el Ministerio de Hach estableció horarios precisos de traslado desde Muzdalifah a Mina, con el fin de reducir la afluencia en la zona de Yamarat entre las 10:00 y las 14:00 horas, período de mayores temperaturas.

El recinto de Yamarat fue reconstruido por el Gobierno saudí tras la trágica estampida de 2006, que causó 363 muertos, con una inversión de 4.200 millones de riales (1.122 millones de dólares estadounidenses).

Según las autoridades, las mujeres y quienes no puedan realizar el ritual al amanecer tienen la opción de hacerlo la noche anterior o más tarde durante el día.

El rito del sacrificio

En paralelo, el Proyecto de Utilización de Carne de Sacrificio organizó el sacrificio de los animales para que los peregrinos puedan concentrarse en los ritos.

Su vicedirector general en La Meca, Siraj Falali, anunció que este año se realizarán alrededor de 900.000 sacrificios, frente a los 824.000 del año pasado.

Unos 20.000 trabajadores temporales participan en la operación, cuyas instalaciones tienen capacidad para más de 1,1 millones de cabezas, y la carne se distribuirá a través de 700 organizaciones benéficas en Arabia Saudí y en 27 países, incluida la Franja de Gaza.

Seguridad y atención sanitaria

La Defensa Civil saudí desplegó helicópteros de la Fuerza Aérea para vigilar los lugares sagrados, junto a cámaras con inteligencia artificial, pulseras inteligentes y robots para emergencias, con el objetivo de minimizar riesgos.

Por su parte, el Ministerio de Salud reportó la prestación de más de 1.095.920 servicios sanitarios. Su portavoz, Abdulaziz bin Hasan Abdulbaqi, aseguró que el estado de salud de los peregrinos es “estable” y que no se han registrado brotes ni epidemias.

Las estaciones de monitoreo de calidad del aire en La Meca y los lugares sagrados mostraron indicadores predominantemente verdes el Día de Arafah, con algunas lecturas variables entre amarillo y naranja.

La pasada peregrinación a La Meca en junio de 2026 -la fecha del ‘hach’ varía según el calendario lunar islámico- estuvo marcada por un refuerzo de las medidas de seguridad y sanitarias, con especial hincapié en el calor, que en 2024 provocó la muerte de alrededor de 1.300 personas. EFE

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