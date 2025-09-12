The Swiss voice in the world since 1935

La ley que permite reparar dispositivos de forma más barata se empieza a aplicar en la UE

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 12 sep (EFE).- La ley de datos de la Unión Europea (UE), que permite a los consumidores reparar sus coches, televisores, relojes o electrodomésticos inteligentes en empresas distintas al distribuidor, empieza a aplicarse desde este viernes.

La normativa, que se aplica también a la maquinaria industrial, da a los clientes un mayor control sobre los datos que generan sus dispositivos, de tal forma que sean ellos los propietarios y no el fabricante, por lo que podrán acudir a empresas potencialmente más baratas para reparar o mantener los productos.

En concreto, la ley prohíbe las cláusulas abusivas entre los propietarios de los datos y los consumidores finales y, al mismo tiempo, obliga a los fabricantes a ceder la información a las autoridades públicas para que puedan reaccionar en situaciones de emergencia.

«La ley de datos da más poder a los usuarios, abre mercados y da a las empresas los datos que necesitan para crear servicios innovaciones, desde reparaciones de vehículos inteligentes a nuevas soluciones eficientes desde el punto de vista energético», dijo en un comunicado la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea, Henna Virkkunen.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar en el futuro unas directrices sobre cómo se deberán proteger los secretos comerciales de las compañías. EFE

drs/lpc/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR