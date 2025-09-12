La ley que permite reparar dispositivos de forma más barata se empieza a aplicar en la UE

1 minuto

Bruselas, 12 sep (EFE).- La ley de datos de la Unión Europea (UE), que permite a los consumidores reparar sus coches, televisores, relojes o electrodomésticos inteligentes en empresas distintas al distribuidor, empieza a aplicarse desde este viernes.

La normativa, que se aplica también a la maquinaria industrial, da a los clientes un mayor control sobre los datos que generan sus dispositivos, de tal forma que sean ellos los propietarios y no el fabricante, por lo que podrán acudir a empresas potencialmente más baratas para reparar o mantener los productos.

En concreto, la ley prohíbe las cláusulas abusivas entre los propietarios de los datos y los consumidores finales y, al mismo tiempo, obliga a los fabricantes a ceder la información a las autoridades públicas para que puedan reaccionar en situaciones de emergencia.

«La ley de datos da más poder a los usuarios, abre mercados y da a las empresas los datos que necesitan para crear servicios innovaciones, desde reparaciones de vehículos inteligentes a nuevas soluciones eficientes desde el punto de vista energético», dijo en un comunicado la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea, Henna Virkkunen.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar en el futuro unas directrices sobre cómo se deberán proteger los secretos comerciales de las compañías. EFE

