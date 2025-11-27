La ley sobre el consentimiento sexual en Italia se retrasa por la zancadilla de Salvini

Roma, 27 nov (EFE).- El proyecto de ley presentado en Italia para introducir el principio del consentimiento en el delito de violencia sexual no se tramitará hasta 2026 debido a las dudas de la derecha en el Gobierno, especialmente de la Liga de Matteo Salvini.

El texto debía aprobarse en la Comisión de Justicia del Senado este 25 de noviembre, en un gesto simbólico por tratarse del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres, pero ha sufrido un retraso por el ‘no’ del partido ultraderechista.

La presidenta de la Comisión, Giulia Bongiorno, abogada penalista y senadora de Salvini, ha vaticinado este jueves que la tramitación del proyecto de ley se retomará a finales del próximo enero.

Este proyecto de ley aspira a reformar el artículo que regula en el actual Código Penal el delito de violencia sexual especificando que también se incurrirá en una violación si no se cuenta con «el consentimiento libre y actual» de la persona agraviada.

El texto ya había sido aprobado en la Cámara de los Diputados el pasado 19 de noviembre pero ahora la derecha quiere enmendarlo en el Senado, lo que alargará su tramitación dado que en Italia las leyes deben ser aprobadas de forma idéntica en ambas sedes del Parlamento.

El propio Salvini ha justificado esta situación al señalar que, aunque la norma es «absolutamente compartible como principio», en su actual redacción «deja demasiado espacio a la libre interpretación».

«Esta especie de aceptación preliminar, informada y actual, así como ha sido escrita, puede dar lugar a venganzas personales por parte de mujeres y hombres. El delito debe ser delimitado», ha sostenido, soliviantando a la oposición y a asociaciones feministas.

Su colega y ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha pedido evitar la «emotividad» a la hora de legislar y a hacerlo «leyendo cada coma» del proyecto ya que, en su opinión, tratar principios como el consentimiento implica «tocar nervios vitales del Código Penal».

Bongiorno ha negado cualquier interés en torpedear esta norma por parte de la ultraderecha sino que, a su parecer, «es más preciso decir que no ha habido una aceleración», según ha defendido desde las páginas del diario Il Corriere della Sera.

«No todos estaban de acuerdo en correr», ha alegado.

Sin embargo, algunos analistas han visto en este movimiento de los de Salvini un móvil político por su supuesto afán en sustituir al frente de la ultraderecha nacional a la primera ministra Giorgia Meloni, de la que es aliado en el Gobierno desde su inicio en 2022.

Sobre todo habida cuenta de que este proyecto de ley, al igual que otro que introdujo el delito de feminicidio por unanimidad el 25N, es fruto de un insólito acuerdo entre los Hermanos de Italia (HdI) de Meloni y el opositor Partido Demócrata (PD) de Elly Schlein.

Una de las firmantes del proyecto de ley sobre el consentimiento, la diputada del PD Michela Di Biase ha tachado de «gravísimo» el frenazo de su tramitación y advertido a Meloni de que se trata de un «claro mensaje» desde sus propias filas aliadas. EFE

