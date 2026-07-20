La leyenda del ajedrez Judit Polgár rechaza convertirse en presidenta de Hungría

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Viena, 20 jul (EFE).- Judit Polgár, considerada la mejor ajedrecista de todos los tiempos, rechazó este lunes la «invitación» del primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, para ser nombrada presidenta de Hungría.

«No me siento con la fuerza suficiente para asumir la responsabilidad histórica de unir a una nación dividida, por lo que no puedo aceptar la invitación», escribió Polgár en sus redes sociales.

Según la prensa local, la excampeona olímpica de ajedrez publicó ese mensaje después de que Magyar se dirigiera a ella para pedirle que asumiera la jefatura del Estado durante un periodo limitado, tras finalizar hoy el mandato de Tamás Sulyok.

El hasta ayer presidente, elegido en 2024 por el partido Fidesz del exmandatario ultranacionalista Viktor Orbán, informó el pasado sábado de que había refrendado una reforma constitucional que incluía su propia destitución este mismo lunes, pese a considerar esa enmienda un «vergonzoso ejemplo histórico de abuso del poder político».

Al día siguiente, Magyar anunció que iba a pedirle a Polgár que aceptara ser nombrada para el más alto cargo del Estado hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución, aún por elaborar.

En su breve mensaje escrito, Polgár, que el próximo jueves cumple 50 años, agradeció al primer ministro «el gesto» de buscar «un candidato independiente y no partidista a pesar del peso dominante de su partido en el Parlamento».

Se refería así al hecho de que la formación Tisza, con la que Magyar ganó las elecciones legislativas del pasado 12 de abril —poniendo fin a 16 años consecutivos de gobierno de Orbán y su Fidesz—, ocupa ahora más de dos tercios de los escaños del hemiciclo.

Según la prensa local, antes de que Magyar se dirigiera a Polgár, los diputados de Tisza habían dado su apoyo unánime a una eventual candidatura de la ‘reina del ajedrez’, propuesta originalmente por un grupo de 16 personalidades de la vida pública húngara.

Polgár concluyó su comunicado prometiendo que prestará su apoyo «en todo lo que pueda a un nuevo presidente de Hungría independiente y reconocido».

Por su parte, el primer ministro reaccionó a la decisión de la ajedrecista a través de un comentario en la misma red social: «¡Querida Judit! ¡Gracias por todo lo que has hecho por Hungría! Quizás pueda decir, en nombre de millones de húngaros, que seguiremos contando contigo, aunque sea de una manera diferente».

De acuerdo con la legislación vigente, las competencias del jefe del Estado, principalmente representativas, fueron transferidas hoy a la presidenta del Parlamento, Ágnes Forsthoffer, quien ha asumido el cargo de forma interina hasta el nombramiento del nuevo titular, para lo cual la Cámara cuenta con un plazo máximo de 30 días. EFE

wr/mra