La libertad de expresión no ampara los insultos, dice el Tribunal de Estrasburgo

2 minutos

París, 19 may (EFE).- Los insultos y las descalificaciones personales emitidas de forma hostil no pueden pretender ampararse en la libertad de expresión, según el Tribunal de Estrasburgo, que ha rechazado la demanda de un repartidor y activista multado en Georgia por el contenido de un vídeo publicado en TikTok.

Los jueces europeos respaldan, en una sentencia publicada este martes, los dictámenes de los tribunales de Georgia que impusieron a Irakli Miladze una multa del equivalente de 180 euros por ese vídeo, que colgó en la red social en diciembre de 2022 y se volvió viral, con más de 100.000 vistas.

En el vídeo, Miladze criticaba la nueva política de transportes de Tiflis, la capital georgiana, y denunciaba supuestas irregularidades cometidas por responsables públicos.

En particular, el activista cargaba contra el alcalde de Tiflis y contra su equipo de policía, a los que se refería de forma repetida con una fórmula en georgiano que equivale a ‘hijos de puta asquerosos’, entre otras cosas.

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, los jueces georgianos con su sanción marcaron «una distinción entre una crítica política vigorosa y la descalificación personal hostil», con la utilización de un lenguaje «agresivo y vulgar» que, subrayó, no está protegida por la Convención Europea de Derechos Humanos.

El TEDH estima que eso no se puede equiparar a una sátira política y social. Además, insiste en que, aunque Miladze había advertido de que iba a utilizar un lenguaje obsceno al comienzo de su vídeo, eso no era una forma de restringir el acceso a los menores para no verse expuestos.

También hace notar, para justificar su rechazo a la demanda, «la severidad limitada de la sanción», ya que fue la multa mínima contemplada por la ley, y el hecho de que no hubiera ningún procedimiento contra el autor del vídeo, al que no se obligó a retirarlo ni se le restringió su acceso a las redes sociales.

A ese respecto, el tribunal señala que Miladze no ha dejado desde entonces de seguir criticando «enérgicamente» a las autoridades en sus redes. EFE

ac/llb