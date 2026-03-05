La libertad de la mujer equivale a autonomía económica, afirman autoridades en Uruguay

3 minutos

Montevideo, 5 mar (EFE).- Mujeres emprendedoras y autoridades que impulsan la igualdad de género coincidieron en Montevideo en que no hay libertad para las mujeres sin autonomía económica y que la base para ello radica en un sistema de cuidados sólido.

Sobre esto se debatió este jueves en el encuentro ‘Generando economía con equidad’, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, de cara a un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

«Una economía es más eficaz cuando la mujer está presente. Por supuesto que hay que apoyar con infraestructura, me refiero a la parte de cuidado de niños en particular, pero también a nivel de legislación para promover que haya igualdad en salarios», planteó el encargado de Negocios de la UE en Uruguay, Jan Dzieciolowski, en diálogo con la Agencia EFE.

Juan Ignacio Dorrego, presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo, resaltó en uno de los paneles un dato del Instituto Nacional de Estadística que revela que en Uruguay una de cada cuatro empresas es liderada por una mujer y que, a su vez, «las mujeres van perdiendo su capacidad de liderazgo» a medida que estas crecen.

Sobre este punto, la embajadora de Francia en Uruguay, Virgine Biouteu, cuestionó que no se le haga lugar a las mujeres siendo que en realidad «hay espacio para todos».

«El tema de los arreglos familiares, de cómo la mujer puede equilibrar o conciliar -porque la mayoría de los cuidados recaen sobre la mujer-, si no se resuelve eso a través de políticas públicas es muy difícil resolver todas las otras desigualdades», dijo Magdalena Furtado, directora de Programas en ONU Mujeres Uruguay.

Furtado defendió que la integración económica de las mujeres contribuye a los hogares y «eso impacta en inversiones» con lo cual, «desde todo punto de vista, ese es el camino y no hay otra».

En esto coincidió Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, quien defendió que la igualdad «fortalece a la convivencia»: «Un país como este, una de las veinte democracias consolidadas en el mundo, no puede tener esta brecha» entre hombres y mujeres, afirmó.

El evento celebrado en esta jornada contó con un espacio de muestra de proyectos liderados por mujeres, enfocados en la innovación y la sostenibilidad.

Uno de estos lo encabezan dos mujeres que tienen una marca de juegos para niños dedicada a enseñarles «sobre el patrimonio natural y cultural del Uruguay», mientras que otro, liderado por una joven migrante, otorga una «segunda oportunidad» al descarte textil y lo transforma en nuevos productos. EFE

