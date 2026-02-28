La Liga Árabe condena «agresión» iraní contra países «que no han participado en la guerra»

Redacción internacional, 28 feb (EFE).- La secretaría general de la Liga Árabe, organismo que agrupa a 22 países árabes de África y Oriente Medio, condenó este sábado los «ataques y agresiones iraníes» contra varios países de la región que «no han participado en esta guerra».

La organización con sede en El Cairo, se refería a los ataques de Irán contra bases militares de los Estados Unidos en la región, que se han extendido a Catar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes, Jordania y Arabia Saudí, sin que, de momento, se hayan reportado daños materiales ni personales de consideración.

«Los ataques con misiles representan una flagrante violación de la soberanía de los países que piden la paz, han trabajado para lograr la estabilidad y no han participado en la guerra», afirmó la Liga Árabe en su nota.

En ese sentido, la organización expresó su «plena solidaridad» con los países que han recibido ataques iraníes y dio su apoyo «a cualquier medida que adopten para defenderse y proteger a sus pueblos».

En la nota, la Liga Árabe señaló que los países árabes «han adoptado posiciones claras sobre la crisis iraní al rechazar la acción militar contra Teherán» y han realizado «enormes esfuerzos para mediar a fin de evitar la escalada que estamos presenciando hoy».

«La Liga Árabe está preocupada por el enorme peligro que entraña la situación actual en la región y hace un llamamiento a todas las partes activas de la comunidad internacional para que trabajen para desescalar la situación lo antes posible, para evitar a la región los males de la creciente inestabilidad y violencia y para volver al diálogo», añadió la nota. EFE

