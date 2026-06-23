La Liga Árabe confirma al diplomático egipcio Nabil Fahmy como secretario general

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La Liga Árabe confirmó el lunes al veterano diplomático egipcio Nabil Fahmy como su nuevo jefe durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Amán, indicó el organismo en un comunicado.

El mandato de cinco años de Fahmy como secretario general comenzará a principios de julio, en sustitución de Ahmed Aboul Gheit, quien cumplió dos mandatos consecutivos al frente del organismo regional.

El diplomático de 75 años, que dirigió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto desde junio de 2013 hasta julio de 2014, se convertirá en el octavo egipcio en encabezar el bloque regional con sede en El Cairo.

Fue nominado por unanimidad para el cargo en marzo.

El bloque, compuesto por 22 miembros, solo ha tenido un secretario general no egipcio —el tunecino Chedli Klibi en la década de 1980—, cuando Egipto fue suspendido por firmar un acuerdo de paz con Israel, rompiendo en ese momento el consenso regional.

Fundada en 1945, la Liga Árabe es principalmente un foro político.

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