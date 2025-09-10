The Swiss voice in the world since 1935

La Liga Árabe convoca una reunión de emergencia en Doha para abordar los ataques de Israel

El Cairo, 10 sep (EFE).- La Liga Árabe celebrará a mediados de este mes una cumbre árabe-islámica de emergencia en Doha para abordar los ataques perpetrados ayer por Israel contra la capital de Catar, informó este miércoles a EFE una fuente oficial del organismo panárabe.

La reunión estará presidida por el emir catarí, Tamim bin Hamad, y abordará el ataque israelí contra Catar y el intento de asesinato de los líderes del grupo islamista palestino Hamás, cuyo buró político se encuentra en Doha.

En la sesión, está previsto que los representantes de cada uno de los 22 países que forman parte de la Liga condenen el «brutal ataque israelí contra la capital catarí, Doha, considerándolo una grave violación del derecho internacional y la Carta de la ONU, y un flagrante ataque a la soberanía y la seguridad del hermano Estado de Catar», según la fuente.

Añadió que los países de la Liga Árabe expresarán también su apoyo a Catar y a «cualquier medida que adopte para proteger su seguridad y soberanía», al tiempo que exigirán a Israel que detenga su escalada regional.

Esta convocatoria llega un día después de que Israel bombardeara edificios civiles en la capital catarí, que albergaban una reunión de dirigentes del grupo palestino Hamás.

Hamás dijo en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí en Doha, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, según el Ministerio del Interior del emirato, mientras que «varios» efectivos de seguridad cataríes resultaron heridos. EFE

