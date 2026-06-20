La Liga Árabe elogia a Libia por superar diferencias con la hoja de ruta electoral

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El Cairo, 20 jun (EFE).- La Liga Árabe, integrada por 22 países incluido Libia, elogió este sábado el espíritu nacional y la decisión de superar las diferencias con la firma de una hoja de ruta acordada por los altos poderes políticos libios para celebrar elecciones antes del 17 de febrero de 2027.

Su secretario general, Ahmed Abulgueit, puso de manifiesto «el espíritu nacional y la responsabilidad histórica de los firmantes», y subrayó que su decisión conjunta de «superar las diferencias institucionales refleja una voluntad sincera de priorizar el interés superior del Estado libio y de preservar su soberanía por encima de cualquier otra consideración».

Asimismo, el responsable de la entidad panárabe, con sede en El Cairo, indicó en un comunicado publicado en su cuenta de X que esta hoja de ruta tripartita representa un «avance significativo para poner fin a la prolongada división política en Libia», y apuntó que el acuerdo se basa en el «impulso positivo logrado este año mediante el consenso sobre la unificación del presupuesto nacional y la adopción de la Carta Nacional de Reconciliación».

La Jefatura de Estado, el Senado y el Parlamento de Libia acordaron el pasado jueves celebrar elecciones legislativas -13 años después de las últimas- y presidenciales -que no se realizan desde 2011- antes del 17 de febrero de 2027, con el fin de unificar el país, dividido en dos administraciones desde 2014, y acabar con la crisis política, económica y social.

Se trata de un nuevo intento de organizar comicios, después de varios fallidos, el último en septiembre de 2021, que quedó suspendido debido a las disputas sobre las reglas que debían regir la votación, la forma en que habían sido elegidos los principales candidatos y los poderes de un eventual presidente y el Parlamento.

La hoja de ruta contempla las elecciones presidenciales y parlamentarias como punto de partida para la unificación institucional, el fortalecimiento de la soberanía nacional y la aprobación de reformas económicas y financieras.

El documento presentado está firmado por el presidente del Parlamento, Aguila Saleh, el jefe del Consejo Presidencial, Mohamed Menfi, y el líder el Alto Consejo de Estado, Mohamed Takala. EFE

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