La Liga Árabe exige a Irán que asuma el coste de la reconstrucción de los daños causados

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El Cairo, 21 abr (EFE).- La Liga Árabe exigió este martes a Irán que asuma el coste de la reconstrucción de los daños causados por sus «ataques ilegales» contra varios Estados árabes y que pague las compensaciones y reparaciones correspondientes según el derecho internacional.

En una sesión extraordinaria del Consejo de la Liga a nivel ministerial, el secretario general de la organización, Ahmed Abulgueit, reclamó a Teherán que cumpla de inmediato con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 11 de marzo, y reconozca su responsabilidad por los ataques contra países del golfo Pérsico, Jordania e Irak.

«Exigimos que Irán cumpla de inmediato con la mencionada resolución del Consejo de Seguridad y asuma la plena responsabilidad por los daños y pérdidas causados por estos ataques ilegales, incluyendo la compensación y las reparaciones estipuladas por el derecho internacional en estos casos», afirmó Abulgueit en su intervención.

El comunicado final de la reunión, aprobado por los ministros árabes, afirma que «la República Islámica de Irán tiene plena responsabilidad internacional por sus ataques ilícitos contra los Estados árabes y está obligada, conforme al derecho internacional, a reparar íntegramente todos los daños y perjuicios derivados de estos ataques, incluyendo, según proceda, represalias, indemnizaciones y compensaciones».

La Liga Árabe condenó nuevamente los «atroces ataques iraníes», que calificó de «ilegales, injustificados e inaceptables», y denunció que constituyen una «grave violación del derecho internacional», una injerencia en la soberanía estatal y un «flagrante desprecio» por los principios de buena vecindad.

Además, rechazó las pretensiones de Irán de controlar el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, recordando que la libertad de navegación en esas vías marítimas internacionales está garantizada por el Derecho del Mar.

«Los Estados árabes no han sido, ni serán, rehenes de Irán para saldar cuentas», subrayó Abulgueit, quien añadió que cualquier ataque contra un Estado árabe se considera un ataque contra todos.

La organización expresó su solidaridad con los países afectados y elogió la «resiliencia y valentía» de sus líderes y pueblos frente a una agresión que, según denunció, dirigió fuego indiscriminadamente contra civiles e infraestructura civil, «desprovisto de toda conciencia o moralidad».

Entre otras medidas, la Liga exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a garantizar la plena aplicación de la Resolución 2817, que exige a Irán el cese inmediato de los ataques, y reafirmó el derecho de los Estados árabes afectados a la legítima defensa, individual o colectiva, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

También encomendó al secretario general dar seguimiento a la aplicación de la resolución y presentar un informe en la próxima sesión del Consejo de la Liga.

Abulgueit concluyó su intervención expresando confianza en que «estos brutales ataques cesarán» y que los Estados árabes saldrán de la crisis «más fuertes, más unidos y más cohesionados». EFE

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