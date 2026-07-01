La Liga Árabe ratifica al egipcio Nabil Fahmy como su nuevo secretario general

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El Cairo, 1 jul (EFE).- El diplomático egipcio Nabil Fahmy asumió este miércoles sus funciones como secretario general de la Liga Árabe durante una ceremonia en la sede de la Secretaría General de la organización en El Cairo, en la que su predecesor y compatriota Ahmed Abulgueit le hizo entrega del cargo.

Según anunció la Liga Árabe en un comunicado, el acto se celebró en presencia de los secretarios generales adjuntos, con los que Fahmy se reunió después para analizar las prioridades de su mandato, así como la metodología y el progreso del trabajo que la organización ya está llevando a cabo en sus distintos sectores.

De igual manera, los funcionarios de la Secretaría General le pusieron al día sobre los últimos acontecimientos políticos.

El nuevo secretario general también agradeció a los líderes de los Estados árabes en la que fue su primera correspondencia oficial, en la que puso de relieve su «gratitud y aprecio por la gran confianza» depositada en él.

Además, firmó cartas dirigidas a los jefes de la diplomacia de los 22 países miembros en las que evaluó la situación del mundo árabe e hizo propuestas para que la Liga Árabe pueda abordar «los desafíos existentes, desarrollarlos y reformarlos, así como intensificar los esfuerzos para el desarrollo económico y social».

Su mandato arranca en un momento crítico en el que varios actores, entre los que no figura su organización, intentan poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, con importante impacto en parte de los estados árabes.

Fahmy, que asume el cargo tras haber sido aprobado por unanimidad el pasado marzo, fue embajador de Egipto en Japón (1997-1999) y en EE.UU. (1999-2008), y ministro de Exteriores (2013-2014). Es hijo de Ismail Fahmy, ministro de Exteriores del Gobierno del mariscal egipcio Anwar el Sadat entre 1973 y 1977.

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