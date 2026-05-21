La Liga Árabe transmite a Somalia su apoyo tras el acercamiento israelí a Somalilandia

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Nairobi, 21 may (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gueit, conversó con el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, para transmitirle su apoyo frente al anuncio de la región separatista somalí de Somalilandia de abrir su primera embajada en Jerusalén, informó este jueves la Presidencia somalí.

«Gheit expresó el apoyo de la Liga Árabe a la estabilidad y la paz en la región, y subrayó la importancia de preservar la soberanía y la estabilidad de Somalia, así como de impedir que cualquier parte infrinja la soberanía de un Estado miembro de la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana y las Naciones Unidas», indicó la Presidencia en un comunicado.

Por su parte, Mohamud expresó su gratitud a Gheit e hizo hincapié en que «los ataques contra Somalia representan una amenaza» para la seguridad del país y de sus vecinos regionales en el Mar Rojo y el Cuerno de África.

Israel anunció el 26 de diciembre pasado su reconocimiento oficial de Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, una decisión que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

El martes, el embajador de Somalilandia en Israel, Mohamed Omar Hagi Mohamoud, anunció que la embajada de la región separatista abrirá «pronto» en Jerusalén, un anuncio que se produjo casi un mes después de que Israel nombrara a Michael Lotem, exembajador en Kenia hasta agosto de 2025, como su representante diplomático ante la región separatista.

Israel considera Jerusalén (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980) como su capital única e indivisible, algo que no reconoce la mayor parte de la comunidad internacional.

Siete países cuentan hasta ahora con embajada en la ciudad santa: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi.

La mayoría de naciones mantienen su embajada en Tel Aviv y cuentan en su lugar con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos de los cuales, como el de España, se establecieron antes del nacimiento del Estado de Israel, y que sirven también para dar servicio a los palestinos residentes en la ciudad y en el territorio ocupado de Cisjordania. EFE

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