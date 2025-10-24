La Liga de El Salvador arranca con el último tramo de etapa regular

San Salvador, 24 oct (EFE).- La Liga de El Salvador entrará este fin de semana al último tramo de la etapa regular con la fecha 18 y cuatro boletos para los cuartos de final disponibles, mientras que cuatro equipos ya tiene asegurado un puesto en la siguiente fase.

Se trata del Luis Ángel Firpo, Alianza, Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) e Isidro Metapán, dado que la diferencia de puntos que tienen respecto al noveno puesto y la cantidad de enteros en disputa les garantiza que, aunque pierdan todos sus duelos, queden entre los primeros ocho lugares al cierre de la fase regular.

Los Pamperos del Firpo, líderes con 37 enteros, visitarán al Plantense, sexto con 21 unidades, para tratar de mantenerse a la cabeza de la clasificación.

El duelo más llamativo de la jornada los disputarán el Alianza, segundo con 36 puntos, y el FAS, tercero con 34 enteros.

El Isidro Metapán recibirá al Cacahuatique, estos clubes se ubican en la cuarta y quinta plaza con 31 y 23 puntos, respectivamente.

El Águila, que suma 21 unidades en la séptima posición, visitará al benjamín Zacatecoluca, último con 12 puntos.

El subcampeón y dueño de la octava posición con 20 unidades, el Municipal Limeño, debe acudir a la cancha del Fuerte San Francisco, undécimo con 13 puntos.

El Inter FA, con 15 enteros en la novena plaza, y Hércules, décimo con 14 unidades, tendrán un duelo de debutantes en la Primera División, en el que tratarán de sumar puntos para escalar a zona de clasificación.

El duelo por el goleo individual lo libran el salvadoreño Juan Argueta, trinitense Jomal Williams y el colombiano José Erik Correa, los tres con 9 tantos cada uno.

Programación fecha 18:

25/10: Zacatecoluca-Águila, FAS-Alianza, Isidro Metapán-Cacahuatique.

26/10: Platense-Luis Ángel Firpo, Hércules-Inter FA y Fuerte San Francisco-Municipal Limeño. EFE

