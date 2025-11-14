La Liga de El Salvador cierra fase regular sin sorpresas en clasificados

1 minuto

San Salvador, 14 nov (EFE).- La Liga de El Salvador cierra este fin de semana su etapa regular con los ocho clasificados a la siguiente ronda definidos y sin sorpresas, con el Luis Ángel Firpo como el equipo más sólido del certamen.

Los Pamperos del Firpo son líderes con 49 puntos y se medirán ante el Águila, quinto con 32 enteros, mientras que el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) es segundo con 41 unidades y recibirá al Plantense, séptimo con 26 unidades.

El vigente campeón, el Alianza, es tercero 41 puntos y debe visitar al Fuerte San Francisco, noveno con 20 unidades. En tanto que el benjamín Hércules debe recibir al Isidro Metapán, estos clubes se ubican en la décima y cuarta plaza con 17 y 33 enteros, respectivamente.

Los Cucheros del Municipal Limeño, subcampeones y octavos con 25 puntos, defenderán su casa frente al Cacahuatique, sexto con 27 enteros.

En un duelo de sotaneros se enfrentarán el Inter FA, undécimo con 16 puntos, y el Zacatecoluca, duodécimo 15 enteros.

Tras 22 fechas de fase regular, los primeros 8 equipos avanzan a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único.

El goleo individual sigue bajo dominio del salvadoreño Juan Argueta con 11 tantos, le siguen de cerca el trinitense Jomal Williams y el colombiano José Erik Correa.

-Programación de la fecha 22:

16/11: Hércules-Isidro Metapán, FAS-Platense, Águila-Luis Ángel Firpo, Municipal Limeño-Cacahuatique, Zacatecoluca-Inter FA y Fuerte San Francisco-Alianza. EFE

hs/adl/laa