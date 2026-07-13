La Liga de Quito desea «éxitos» a Josué Caicedo en el filial del Barcelona de España

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Guayaquil (Ecuador), 13 jul (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito deseó este lunes éxitos al futbolista juvenil Josué Caicedo, quien jugará la próxima temporada en calidad de cedido en el filial del Barcelona, el Barça Atlètic, que actualmente compite en la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español.

«Gracias ‘Caice’, éxitos en tu nuevo desafío», publicó sin más detalles el cuadro ecuatoriano sobre varias fotografías de quien fuera su promesa en la labor de defensa o extremo izquierdo, con lo que se confirmó su salida al fútbol europeo, como ha sucedido con varios juveniles ecuatorianos.

Tanto los directivos como el cuerpo técnico de Liga de Quito, comandado por el brasileño Tiago Nunes, habían mostrado desde el inicio de las negociaciones un gran hermetismo por el futuro de Caicedo.

Por su parte, el cuadro culé publicó en sus redes sociales: «acuerdo con la LDU Quito para la cesión de Josué Caicedo al Barça Atlètic» y precisó que el juvenil ecuatoriano «se incorpora por una temporada con opción de compra al final del curso, ¡Bienvenido!».

Caicedo, de 18 años, formado en las divisiones menores de Liga de Quito, debutó este año en la primera división local bajo la dirección técnica de Nunes y también en un partido de la Copa Libertadores, tras su actuación internacional con Liga en la Copa Libertadores de la categoría Sub-20 de marzo pasado disputada en Quito. EFE

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