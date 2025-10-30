La Liga española se verá en República Dominicana durante las próximas tres temporadas

2 minutos

Madrid, 30 oct (EFE).- La Liga Endesa, principal liga de baloncesto en España, llegó este jueves a un acuerdo estratégico para las próximas tres temporadas con ‘Abriendo Sports’, plataforma deportiva líder en República Dominicana y América Latina, que permitirá a los usuarios dominicanos ver todos los encuentros durante ese periodo.

La máxima categoría del baloncesto español llegará oficialmente al país caribeño para que las audiencias dominicanas puedan disfrutar de la competición, además de ver los partidos de algunos de los mejores jugadores de República Dominicana repartidos por los equipos de la ACB.

Jugadores como Jean Montero (Valencia Basket), Chris Duarte y Tyson Pérez (Unicaja), Andrés Feliz (Real Madrid), Joel Soriano (Valencia Basket, cedido en el Casademont Zaragoza) y Jassel Pérez (Coviran Granada, cedido en el equipo primera FEB Grupo Alega Cantabria destacan en la competición.

«El talento dominicano está escribiendo una nueva página en la historia del baloncesto, y queremos que su afición pueda seguirlo de cerca, desde casa. Este acuerdo refuerza el compromiso de la ACB con los nuevos mercados y con los jugadores que hacen grande nuestra liga”, afirmó Ricardo de Diego, director de marca de la ACB.

La temporada regular de la Liga Endesa comenzó este mes de octubre, con 34 jornadas de Liga Regular hasta final de mayo, momento en el que empezará el Playoff por el título.

«Para nosotros es un orgullo que la ACB confíe en un medio dominicano para llevar su contenido a nuevas audiencias. Desde hace años seguimos de cerca a nuestros talentos en el exterior, y ahora podremos hacerlo con los derechos y el enfoque que merecen», comentó Ricardo Rodríguez, cofundador de Abriendo Sports al momento de hacer oficial el acuerdo en Madrid. EFE

