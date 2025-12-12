La lira turca cae a 50 unidades por euro, su valor histórico más bajo

Estambul, 12 dic (EFE).- La lira turca ha caído este viernes por primera vez en la historia por debajo de las 50 unidades por euro, después de tres meses de progresiva depreciación frente a la moneda única y el dólar.

La moneda turca, que llevaba el último trimestre oscilando entre las 48 y 49 unidades por euro, marcó esta mañana las 50,02 unidades, según los datos del Banco Central turco, si bien por la tarde volvió a recuperarse ligeramente, hasta las 49,9.

El movimiento corresponde esencialmente a la apreciación del euro respecto al dólar, frente al que la moneda turca registra desde hace meses una bajada paulatina, pero lenta.

En los nueve meses transcurridos desde su último desplome brusco, registrado en marzo pasado tras la detención del alcalde opositor de Estambul, Ekrem Imamoglu, la lira ha perdido un 10 % de su valor frente al dólar.

En los últimos diez años, la moneda turca, en un cambio cercano a las dos liras por euro en 2010, ha perdido un 94 % de su valor, con la mayor parte de ese descenso, un 81 %, experimentada en los últimos cinco años.

Aunque la primera caída fuerte se registró en 2018, por diferencias políticas de Ankara con Washington, la dinámica se intensificó en 2021 por la política del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que imponía tipos de interés muy por debajo de la inflación.

Incentivaba así un ciclo de dinero barato que se traducía en frecuentes préstamos, induciendo al gasto y consumo, lo que aceleraba la producción y aumentaba el empleo, creando una ficción de crecimiento y bienestar, a costa de una inflación desbocada, que alcanzó cotas del 85 % en 2022 y aún se sitúa en el 31 %. EFE

