La llegada de Heineken a Costa Rica dispara flujo de inversión extranjera en 2026

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San José, 1 jul (EFE).- Costa Rica registró en el primer trimestre de 2026 una inversión extranjera directa por 4.584 millones de dólares, una cifra más de un 500 % superior a la del mismo periodo de 2025 que se explica, en su mayor parte, por la compra de la empresa de bebidas y alimentos Fifco por parte de la compañía cervecera Heineken.

«Recibimos estos resultados con mucho optimismo. Si bien una parte importante del crecimiento de la inversión extranjera directa responde a una operación extraordinaria en el régimen definitivo (fuera de zona franca), incluso al excluir ese efecto los resultados muestran un crecimiento significativo respecto al primer trimestre de 2025, impulsado por nuevos proyectos», dijo este miércoles en un comunicado la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

La empresa cervecera Heineken compró en 3.250 millones de dólares (equivalente al 2,9 % del PIB del país) el negocio de alimentos, venta al detalle y bebidas (cervezas, refrescos y otras no alcohólicas) de la costarricense Fifco, su operación en Centroamérica y su participación en otras compañías de la región.

Si se excluye esta transacción, la inversión extranjera directa en Costa Rica durante el primer trimestre de 2026 creció un 103 % en comparación con el mismo periodo de 2025, según las cifras de la Promotora de Comercio Exterior.

«Esto confirma que Costa Rica es un destino atractivo para invertir, crecer y desarrollar operaciones de alto valor agregado, gracias a una propuesta de valor sólida y al trabajo continuo por fortalecer nuestro clima de negocios», aseguró la ministra Trejos.

La información oficial indica que en 2026 se contabilizan 18 nuevos proyectos de inversión extranjera directa en sectores de manufactura avanzada, agroindustria y dispositivos médicos, que incluyen la instalación de nuevas operaciones y la expansión de empresas internacionales. EFE

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