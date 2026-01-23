La lluvia helada provoca accidentes y cortes de tráfico en República Checa

1 minuto

Praga, 23 ene (EFE).- La lluvia helada complicó este viernes el tráfico en el este de la República Checa, causando decenas de accidentes y obligando a restringir la circulación en algunos tramos de autopistas, informó la cadena pública CT24.

El hielo comenzó a formarse a primera hora de la mañana debido a la llovizna helada y el Instituto Meteorológico Checo ha advertido de que se formará hielo en la región Moravia durante todo el día y la noche del sábado.

La región ha experimentado graves problemas por el hielo desde la madrugada, y la Policía ha informado de que se han registrado más de 80 accidentes.

En la autopista D1, la principal del país, hubo varias colisiones en cadena, lo que obligó a cortar el tráfico.

La situación es similar en la autopista D2.

Las carreteras de segundo nivel también se han visto afectadas por las heladas, que han causado numerosos accidentes, algunos de ellos masivos.

Además, el transporte público de Brno, principal ciudad de la región, y los autobuses regionales están experimentando graves problemas.

En Eslovaquia, la Policía ha recordado a los conductores que la ley «les exige retirar los trozos de hielo y nieve de su vehículo y carga antes de conducir, que podrían desprenderse durante el viaje», según informó en redes sociales. EFE

gm/as/crf