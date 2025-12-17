La lucha contra el cáncer lidera donaciones de 2025 gracias a aporte de cofundador de Nike

4 minutos

Nueva York, 17 dic (EFE).- La investigación y el tratamiento contra el cáncer concentraron la mayor parte de las grandes donaciones filantrópicas de 2025 en Estados Unidos, encabezadas por un aporte de 2.000 millones de dólares del cofundador de Nike, Phil Knight, y su esposa, Penny Knight.

Las mayores donaciones del año en Estados Unidos sumaron alrededor de 5.000 millones de dólares, con el aporte de 2.000 millones del cofundador de Nike, Phil Knight, como el más destacado, seguido por uno de 746 millones del inversor Warren Buffet, recoge la revista The Chronicle of Philanthropy.

El cofundador de Nike, Phil Knight, y su esposa, Penny Knight, donaron 2.000 millones de dólares a la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón (Oregon Health & Science University) en agosto para ampliar los ensayos clínicos y la investigación básica sobre el cáncer en el Instituto Oncológico Knight.

Además, esta donación también contempla el refuerzo de los servicios de apoyo psicológico, genético y financiero a pacientes con cáncer y a sus familias, atención nutricional y programas de acompañamiento a supervivientes.

El patrimonio neto de Phil y Penny Knight supera los 31.000 millones de dólares, según estimaciones de la revista Forbes.

La segunda mayor donación del año en EE. UU. fue del legendario inversor Warren Buffet, quien aportó 746 millones de dólares a la fundación familiar Susan Thompson Buffett, dedicada a su primera esposa, que se centra en la salud reproductiva de las mujeres y también concede becas universitarias a estudiantes de Nebraska, estado de origen de la familia.

Buffet, que posee una riqueza de más de 146.000 millones de dólares según aproximaciones de Forbes, también donó 200 millones de dólares a cada una de las fundaciones familiares NoVo, Sherwood y Howard G. Buffet.

La tercera donación más cuantiosa estuvo a cargo de la madre y el padrastro del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Jackie y Mike Bezos entregaron 500 millones de dólares al fondo de nutrición infantil de UNICEF USA que busca aumentar el acceso a alimentos saludables y nutritivos para niños y mujeres necesitados en todo el mundo.

El compromiso se anunció varios meses antes de que la madre del fundador de Amazon, Jackie Bezos, falleciera en agosto, a los 78 años.

La inversión de los Knight permitirá ampliar ensayos clínicos y brindar apoyo integral a pacientes con cáncer, mientras que el aporte de Jackie y Mike Bezos al fondo de nutrición infantil de UNICEF USA buscará garantizar alimentos saludables a niños y mujeres en situación de vulnerabilidad en todo el mundo.

En la lista de The Chronicle of Philanthropy de las 10 mayores donaciones de este año también aparecen dos aportes destinados a programas deportivos universitarios en Kansas y Míchigan que suman 600 millones de dólares.

Las otras dos donaciones que cierran la lista de la revista estadounidense son los 300 millones para respaldar la construcción de un nuevo hospital en Dakota del Sur y el aporte de 200 millones de dólares destinado a un proyecto de ampliación de la Galería Nacional de arte en Londres.

En la lista no aparece el compromiso de la familia Dell, que prometió 250 dólares en cuentas de inversión de 25 millones de niños estadounidenses con ingresos familiares por debajo de 150.000 dólares, lo que equivaldría a una donación de 6.250 millones de dólares.

Desde Dell declararon que transferirán el dinero al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que lo repartan de forma segura, pero la revista no consideró incluir la donación en la lista porque «no está claro que el dinero vaya a entregarse a una organización registrada como entidad sin ánimo de lucro «. EFE

