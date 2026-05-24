La lucha por el liderazgo deja dividido al principal partido opositor de Turquía

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Ilya U. Topper

Estambul, 24 may (EFE).- La lucha por el liderazgo del mayor partido de la oposición de Turquía, el socialdemócrata CHP, ha dejado momentáneamente dividida a la formación entre los partidarios del jefe recientemente depuesto por orden judicial, Özgür Özel, y su antecesor en el cargo, Kemal Kiliçdaroglu, que recupera el mando como medida cautelar.

A pesar de que ambos tienen sus seguidores, parece que Özel mantiene una amplia mayoría de apoyos tanto en las estructuras de la formación como entre las bases, a tenor de numerosas protestas y marchas celebradas en Estambul en los últimos días.

El ya legalmente exdirigente había prometido no abandonar la sede central del partido en Ankara, pero en la tarde de este domingo fue desalojado mediante un amplio despliegue de la policía antidisturbios, que dejó visibles destrozos en el interior del edificio.

«Estamos a partir de ahora en las calles y en las plazas», dijo Özel mientras marchaba a pie hacia el Parlamento, lugar que declaró acto seguido como nuevo centro de mando, respaldado por la gran mayoría de los 138 diputados que tiene la formación en el hemiciclo de 600 escaños.

En una votación celebrada en la víspera 95 de ellos dieron su apoyo a Özel, a lo que se sumaron los respaldos de 15 de los 43 ausentes, mientras que el portavoz de Kiliçdaroglu difundió en la red social X una lista de 9 diputados que, sugiere, apoyan al líder ahora retornado.

En un mensaje en la misma plataforma el jueves, Kiliçdaroglu subrayó que el partido «no debe ser campo de batalla de favores personales» y pidió unidad, pero la casi totalidad de las respuestas virtuales lo tratan de traidor o difunden fotomontajes que lo muestran como marioneta o con el logotipo del AKP, el gobernante partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Özel se impuso a Kiliçdaroglu con un 60 % de los votos en el congreso del partido de 2023, poniendo así fin a los 13 años de mandato de su rival, y fue confirmado casi por unanimidad en el congreso ordinario de noviembre pasado.

La sentencia del jueves pasado, que aún no es firme, anula ese congreso por supuesta compra de votos, cancela con ello todos los resultados posteriores y restituye a Kiliçdaroglu en la presidencia como medida cautelar, mientras el caso se dirime en el Tribunal Supremo.

Özel denuncia una maniobra política del Gobierno para erosionar a la oposición y ha ofrecido a su rival negociar un acuerdo para convocar un nuevo congreso en un plazo aproximado de 40 días, sin obtener una respuesta clara por ahora.

También los alcaldes socialdemócratas de 12 grandes capitales provinciales firmaron ayer, sábado, una declaración en la que piden celebrar un congreso en 45 días, dando su explícito respaldo a Özel.

En este grupo se halla el alcalde de Ankara, Mansur Yavas, una de las figuras más populares del CHP, considerado un posible candidato del partido para futuras elecciones presidenciales, si no puede concurrir el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, que se halla en prisión preventiva desde hace 14 meses, acusado de corrupción.

Imamoglu calificó ya el viernes la destitución de Özel de «golpe judicial» contra el partido (al igual que su encarcelamiento y persecución judicial), instigado por el «régimen de Erdogan» a través de la Judicatura, y varios partidos de la oposición turca, como el izquierdista DEM o el nacionalista IYI, lo interpretan también así.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Internacional Socialista, a la que pertenece el CHP, así como la organización Human Rights Watch, que describe el caso como «un esfuerzo político del Gobierno de Erdogan de marginar a la oposición». EFE

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