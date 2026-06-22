La luz del Mediterráneo inspira la propuesta de Giorgio Armani en la pasarela de Milán

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Roma, 22 jun (EFE).- La luz del Mediterráneo, el espíritu del viajero contemporáneo y un diálogo continuo entre la sastrería clásica y horizontes lejanos tomaron este lunes la pasarela de la Semana de la Moda de Milán con la nueva colección masculina de Giorgio Armani para la Primavera/Verano 2027.

Bajo el título ‘Mercato Mediterraneo’, la firma desplegó una propuesta de elegancia sumamente delicada que reivindica el mar como un espacio vivo de conexión cultural, e intercaló sus propuestas de hombre con una selección de su línea Crucero femenina.

En la línea masculina, los trajes clásicos volvieron a ser los grandes protagonistas, pero adaptados a un estilo contemporáneo de menor rigidez, en sintonía con la dirección que Leo Dell’Orco viene imprimiendo a la marca.

Un vestuario clásico pero impregnado de un aire de aventura y viaje; un estilo desenfadado que mezcla influencias sutiles sin perder la conexión con el ADN del fundador de la firma.

La colección destacó por el uso del color como eje central de la jornada, con una sucesión de tonos orgánicos donde el azul cobalto del mar convivió con una transición de verdes intensos, marrones, tonos tierra y blancos sutiles.

Por su parte, las propuestas femeninas apostaron por el movimiento puro y las superposiciones ligeras mediante abrigos fluidos, chaquetas desestructuradas, blusas y pantalones de corte recto.

En este bloque, la sobriedad de los tonos naturales dio paso a la irrupción del lila empolvado, que dominó gran parte de las salidas de mujer, y a un uso texturizado de brillos y tejidos metalizados, magistralmente empleados para captar los destellos del Mediterráneo sin caer en extravagancias.

El desfile marcó además un hito histórico para la ‘maison’ al tratarse de la primera presentación conjunta de Leo Dell’Orco y Silvana Armani al frente de las directrices de la marca.

Dell’Orco, compañero y mano derecha del llamado ‘rey de la moda’ —a quien Armani dejó al frente del grupo tras su fallecimiento con vistas a una futura venta gradual o posible salida a bolsa— lidera la división masculina, mientras que Silvana Armani, sobrina del creador, capitanea desde hace meses la línea femenina.

Al terminar el carrusel de modelos, ambos diseñadores, vestidos de riguroso negro, salieron juntos a saludar a los asistentes, entre los que se encontraba el oscarizado director de cine italiano Paolo Sorrentino, entre otras personalidades. EFE

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