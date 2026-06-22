La máxima alerta por calor en Francia se amplía y afectará el martes al 55 % de población

Compartir

3 minutos

París, 22 jun (EFE).- El nivel rojo, el máximo de alerta por calor en Francia, se va a extender este martes a 54 del centenar de departamentos del país (cinco más que este lunes) en los que viven casi 39 millones de personas que representan alrededor del 55 % de la población.

El instituto meteorológico Météo France, que como cada tarde actualizó sus alertas para el día siguiente, indicó que otros 35 departamentos estarán en alerta naranja (el segundo más elevado) y avanzó que el miércoles algunos de estos últimos podrían pasar al nivel rojo también.

Este martes, después de que durante la madrugada se alcanzaran varios récords de temperaturas mínimas -que nunca habían sido tan elevadas desde que hay registros en ciudades como Cholet (24,9 grados), Poitiers (24,6), Tours (23,4) o Saint Nazaire-, los termómetros por la tarde se situaban en buena parte del país entre los 35 y los 40 grados.

No obstante, a las 15.30 locales el mercurio ya había superado el umbral de los 40 grados en diferentes zonas del oeste y del centro de Francia como en Le Vigeant (42,1), Melle (41,8), Brive la Gaillarde (41,1) y a esa misma hora había 37,7 grados en París, 38,4 en La Rochelle, 39,6 en Rennes y 39,8 en Le Mans.

Al final del día se sabrá si se llega al indicador térmico nacional más alto de la serie, que comienza al final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la media con una treintena de estaciones meteorológicas representativas de todo el país.

Hasta ahora, el techo es de 29,4 grados y se constató dos veces, el 25 de julio de 2019 y el 5 de agosto de 2003, durante la ola de calor histórico a la que se responsabilizó de la muerte de 15.000 personas en Francia.

En la madrugada del martes, las temperaturas serán todavía más altas que la precedente, en una horquilla de 20 a 26 grados en la mayor parte del país aunque podrían alcanzar 27 grados en puntos de Bretaña, de Países del Loira o del norte de Nueva Aquitania.

Por la tarde, las máximas se mantendrán «excepcionalmente elevadas en la mayor parte del país» (se prevén 43 grados en Burdeos, 41 en Nantes y Rennes, 40 en París, Tours o Montélimar) y esa situación, según los servicios meteorológicos, continuará buena parte de la semana.

La canícula ha trastocado algunos transportes -este miércoles se cancelaron decenas de trenes de largo recorrido sin climatización, pero también una décima parte de los cercanías de París- y también la educación.

El ministro del ramo, Edouard Geffray, detalló que en total cerraron 1.352 centros de primaria y de secundaria a causa del calor y en 4.042 (de los 60.000 que hay en Francia) se adaptaron los horarios, básicamente para terminar de forma anticipada y no dar clases en las horas de la tarde de más calor.

Con el calor, mucha gente busca formas de refrescarse bañándose y una de las consecuencias ha sido que entre el sábado por la noche y el lunes por la mañana se han ahogado 13 personas, según un portavoz de Protección Civil.

El pasado año, durante toda la temporada de verano, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, 409 personas murieron ahogadas en Francia. EFE

ac/cat/icn