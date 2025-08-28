La madre del atacante de Mineápolis trabajó en la escuela donde se produjo la masacre

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La madre de Robin Westman, el atacante de la escuela católica de Mineápolis (EE.UU.), trabajó en el centro donde se produjo el miercoles el tiroteo que causó la muerte de dos niños y 17 heridos, entre ellos 14 menores de edad.

Mary Grace Westman pasó cinco años trabajando como secretaria parroquial en la escuela Annunciation, en Mineápolis, hasta que se jubiló en 2021, de acuerdo con la página web del centro.

«Ella brindó una hospitalidad, amistad y compasión maravillosas a todos los que se reunieron durante los últimos cinco años en Annunciation. ¡Te extrañaremos! ¡Felicidades por tu jubilación!», indicó la iglesia en su página de Facebook en una publicación que ya no se encuentra disponible, recogida por el periódico New York Post.

El hermano de Mary Grace, Bob Heleringer, fue además representante republicano en la Asamblea General de Kentucky. Estuvo al frente del distrito 33 del estado desde 1979 hasta 2002.

Westman, de 23 años, abrió fuego este miércoles contra la iglesia de la escuela católica de La Anunciación para niños de entre 5 y 14 años, ubicada en el sur de Mineápolis, asesinando a dos niños de 8 y 10 años.

El atacante causó además 17 heridos, uno de ellos en estado crítico, antes de quitarse la vida, de acuerdo con datos ofrecidos por la policía local.

Las autoridades siguen investigando el motivo del asalto perpetrado por Westman, que empleó tres armas durante el ataque: un rifle, un revólver y una escopeta que «fueron comprados legalmente», indicó el jefe de la policía de la ciudad, Brian O’Hara. EFE

