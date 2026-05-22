La madre y el padrastro de niños franceses abandonados en Portugal serán interrogados hoy

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Lisboa, 22 may (EFE).- La madre y el padrastro de los niños franceses que fueron hallados solos junto a una carretera en Portugal hace tres días serán interrogados por un tribunal luso este viernes, informó a EFE una fuente policial.

El mayor João Gaspar, de la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa, precisó hoy que los detenidos se encuentran bajo custodia policial en la localidad de Palmela (distrito de Setúbal), área metropolitana de Lisboa, y que el tribunal responsable del caso pertenece al mismo distrito.

Los niños, de cuatro y cinco años de edad, fueron encontrados el 19 de mayo caminando solos, «aparentemente perdidos y abandonados por la progenitora», junto a la carretera nacional 253, a la altura del municipio de Alcácer do Sal (distrito de Setúbal), unos 90 kilómetros al sur de Lisboa, informó inicialmente la Policía Judicial este jueves, cuando explicó que todavía buscaban a la madre.

El mismo cuerpo policial añadió que las autoridades francesas ya habían emitido una orden de búsqueda para los menores y su madre, «después de que el padre denunciara su desaparición de su residencia en la localidad de Colmar, en Francia, cuando existía información de que podrían haber viajado a España o Portugal».

Horas después, la GNR anunció que había localizado y detenido a la madre, de 41 años, y a su pareja sentimental, de 55 años, en Fátima -unos 177 kilómetros al norte de Alcácer do Sal-, por ser sospechosos de haber abandonado a los niños.

Pese a que la investigación se encuentra bajo secreto de justicia, la Fiscalía regional ha anunciado que los niños se encuentran bajo el cuidado de una familia de acogida.

«Los menores se encuentran aparentemente bien de salud, habiendo recibido el acompañamiento médico necesario, habiendo recibido hoy el alta médica», indicó ayer, jueves, el Ministerio Público de Setúbal en un comunicado. EFE

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