La magia viaja rumbo a París a bordo de un vuelo de Iberia junto a niños de Juegaterapia

Compartir

3 minutos

Marne la Vallée (Francia), 1 jul (EFE).- Una veintena de niños de la Fundación Juegaterapia, que ayuda a niños y adolescentes en tratamiento oncológico, ha viajado junto a sus familias, este martes y miércoles, a Disneyland París en un vuelo especial de Iberia como parte de una iniciativa impulsada por la aerolínea junto al parque temático y la fundación.

Un Airbus A320neo vinilado con imágenes de personajes como Olaf y Buzz Lightyear recibía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a los pequeños de la fundación para viajar a bordo del primer y único avión totalmente tematizado de Disney Adventure World en toda Europa.

En cada asiento les esperaba un peluche de Olaf junto a una selección de recuerdos de Disney, una sorpresa que los pequeños compartieron también con el resto de pasajeros del vuelo a su llegada a la aeronave de Iberia, -compañía que colabora con EFE en la difusión de este contenido-.

“Les habla el comandante”, sonó por megafonía minutos después del despegue, “hoy no solo ponemos rumbo a París, también acompañamos a muchos niños de Juegaterapia en el comienzo de un viaje que recordarán toda la vida. Bienvenidos a bordo y bienvenidos a la magia”, dijo el piloto.

Roberta, una de las niñas de este grupo, explicó a EFE que la ilusión por este viaje comenzó en el momento en el que recibió la sorpresa: “Cuando me enteré, estaba en el taller de teatro y me puse a llorar de la emoción”.

Así que, desde ese momento, solo ha pensado en cumplir dos objetivos, montar en la montaña rusa ‘Hyperspace Mountain’ y hacerse una foto con Olaf, su personaje favorito de Disney.

Entre los más pequeños del grupo, Aria expresaba sus primeras impresiones del viaje al llegar al parque temático y aseguraba que le gustaba mucho porque “hay muchas flores y mucha diversión”.

Leire, por su parte, comentó que disfruta más del ambiente que de las atracciones, aunque reconoció que hay una excepción, el Reino de Frozen, su favorito y uno de los mayores atractivos de Disney Adventure World, el segundo parque del complejo, reinaugurado en marzo de este año tras una ampliación.

Para la aerolínea, que mantiene un acuerdo con Disney como compañía preferente desde 2017, ha sido “muy emocionante” convertir un vuelo regular en una experiencia inolvidable para estos niños, tal y como subrayó a EFE la mánager de Grupos y Turoperación de Iberia, Mamen López Izquierdo.

Para hacer posible una experiencia como esta, que también se realizó en 2024, la colaboración entre Iberia, Disney y la Fundación Juegaterapia ha sido “clave”, según el director general de Disney Destinations para España y Portugal, Tiago Santos.

“Queríamos traer un poco de magia, fantasía y felicidad a estos niños y a sus familias (…). Eso es lo que nos ha traído hoy hasta aquí, que puedan disfrutar juntos de unos días que recordarán siempre”, detalló Santos.

En esta línea, para Juegaterapia, cuya misión es ayudar a niños y adolescentes que están en tratamiento oncológico para que puedan olvidar por un momento la enfermedad a través del juego, este viaje va más allá de una escapada.

“La experiencia es impagable, muchos de estos niños han salido directamente del hospital para poder estar aquí. Este viaje les ayuda a soñar”, valoró la directora del proyecto de teatro de la fundación, Clara Contreras. EFE

mmc/jmp/jfu

(Foto) (Vídeo)