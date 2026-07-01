La manufactura china frena en junio pero marca mejor trimestre desde 2020, según RatingDog

Compartir

2 minutos

Shanghái (China), 1 jul (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China continuó expandiéndose en junio y, aunque lo hizo a un ritmo ligeramente menor que en mayo, marcó su mejor trimestre desde 2020, según datos divulgados este miércoles por la consultora especializada RatingDog.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) de esa firma, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar la industria manufacturera china, frenó desde los 51,8 puntos hasta los 51,7 en el sexto mes de 2026.

Los analistas esperaban una ralentización más acusada, situando sus pronósticos en torno a los 51,6 enteros.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

La lectura de RatingDog dibuja un panorama más optimista que la oficial, publicada ayer por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cual se situó en los 50,3 puntos tras quedarse precisamente en el umbral de los 50 enteros el mes anterior.

La consultora británica Capital Economics ya había avanzado que la lectura de RatingDog sería, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, más halagüeña que la oficial, dado que sus encuestas se centran en polos manufactureros más beneficiados por el actual ‘boom’ exportador que vive China.

No obstante, el fundador de RatingDog, Yao Yu, aseguró que, pese a que los nuevos pedidos -indicador clave de la demanda- aumentaron por decimotercer mes seguido en su mejor racha desde 2018, los provenientes del extranjero cayeron por segunda vez consecutiva, «aunque de forma mínima».

Según su análisis, junio fue también el mejor mes desde agosto de 2023 en términos de creación de empleo manufacturero, mientras que el aumento de los costes de los insumos frenó a mínimos de los últimos cinco meses, lo que «indica que las presiones inflacionistas» derivadas de la guerra en Irán «han sido contenidas».

En cualquier caso, si bien el índice que mide el optimismo de los empresarios de cara a los próximos doce meses sigue en terreno positivo, cayó a su mínimo desde enero «a medida que algunas empresas toman una postura más cautelosa». EFE

vec/lcl/jrh