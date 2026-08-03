La manufactura china frena más de lo esperado en julio, según RatingDog

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Shanghái (China), 3 ago (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China siguió expandiéndose en julio pero lo hizo a un ritmo menor que en junio, una ralentización que supera además las expectativas de los analistas, según datos divulgados este lunes por la consultora especializada RatingDog.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) de esa firma, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar la industria manufacturera china, frenó desde los 51,7 puntos hasta los 50,9 en el séptimo mes de 2026.

Los analistas esperaban una ralentización menos pronunciada, situando sus pronósticos en torno a los 51,5 enteros.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

En cualquier caso, la lectura de RatingDog dibuja un panorama más optimista que la oficial, la cual cayó a la zona negativa al situarse en 49,2 puntos tras los 50,3 que había marcado en junio.

Los expertos ya habían avanzado que la lectura de RatingDog sería, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, más halagüeña que la oficial, dado que sus encuestas se centran en polos manufactureros más beneficiados por el actual ‘boom’ exportador que vive China.

El fundador de RatingDog, Yao Yu, destacó el efecto positivo de las menores subidas de los precios de los insumos, que se habían disparado tras el estallido de la guerra en Irán, y destacó que los nuevos pedidos para exportación -medición clave de la demanda exterior- aumentaron por primera vez en tres meses.

Según su análisis, la actual racha de crecimiento del PMI manufacturero iguala ya a la mejor del último lustro, que se había prolongado desde noviembre de 2023 hasta junio de 2024.

En cualquier caso, Yao también advierte de que las existencias de compras -que miden el inventario de materiales adquiridos por las empresas- aumentaron por octavo mes consecutivo, su escalada más larga desde 2006-2007, por lo que las compañías redujeron su actividad en este sentido por primera vez desde noviembre del año pasado, ante la acumulación de insumos.

«Esperamos que el PMI manufacturero se mantenga en terreno de expansión a corto plazo, aunque el ritmo de crecimiento podría ir moderándose cada vez más», anticipa. EFE

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