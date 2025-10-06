The Swiss voice in the world since 1935
La Marina alemana inicia sus mayores maniobras de lanzamiento de proyectiles en 30 años

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 6 sep (EFE).- La Marina alemana inició este lunes frente a las costas de la isla noruega de Andøya, en el círculo polar ártico, las maniobras anuales ‘Missile Firing Exercise’ o MFE, que en esta ocasión son las de mayor envergadura de los últimos 30 años, informó la institución castrense.

Hasta el próximo 30 de octubre, diez unidades de la Marina practicarán el uso de sistemas de armamento complejos como cohetes, torpedos y artillería bajo condiciones «casi reales», de acuerdo con un comunicado de las Fuerzas Armadas de Alemania.

Para ello, cooperarán además con el Ejército de Tierra y con la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Armadas de Alemania destacaron que Andøya, frente a la costa norte del país escandinavo, cuenta con una zona reservada a las maniobras de tiro, alejada de todas las rutas civiles, que la Marina germana emplea con este propósito desde 2016.

«Aquí la Marina puede disparar todos sus tipos de proyectiles sin poner en peligro a terceros», señaló la nota.

En años anteriores, se habían puesto en práctica escenarios simulados para disparar con fuego real contra objetivos aéreos -como drones-, así como terrestres y marítimos. EFE

cph/smm/cg

