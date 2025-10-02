The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Marina de El Salvador intercepta lancha con 1.795 kilos de cocaína y 3 ecuatorianos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Salvador, 2 oct (EFE).- La Marina Nacional de El Salvador ubicó e interceptó en aguas del Pacífico una embarcación conducida por tres ecuatorianos que trasladaban 1.795 kilogramos de cocaína con un valor económico de 44,8 millones de dólares (unos 38,2 millones de euros), informó este jueves en un mensaje en X el presidente Nayib Bukele.

La embarcación, de acuerdo con una imagen compartida por Bukele, fue localizada a 1.150 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, situado entre los departamentos centrales de San Vicente y La Paz.

«Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional», escribió el mandatario.

Indicó que «solo en alta mar, durante 2024 y en lo que va de 2025, hemos incautado 39 toneladas de droga con un valor que supera los $977 millones de dólares».

«Un golpe contundente al narcotráfico internacional. Vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo», agregó.

Un total de 17,2 toneladas de diferentes tipos de drogas fueron incautadas en aguas del Pacífico de El Salvador en 2024, de las cuales 16,7 toneladas «corresponden a cocaína», dijo en enero pasado el titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino. EFE

sa/gf/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR