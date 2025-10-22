La Marina de Pakistán decomisa drogas por casi 1.000 millones de dólares en el mar Arábigo

Un buque pakistaní decomisó cargamentos de drogas por más de 972 millones de dólares en barcos a vela en el mar Arábigo, informó el martes la red naval que supervisó la operación.

La Fuerza Marítima Combinada (FMC), una alianza naval de decenas de países, incluido Estados Unidos, dijo que el buque pakistaní interceptó la semana pasada dos veleros en 48 horas.

La tripulación se incautó de varias toneladas de metanfetamina cristalina y una cantidad menor de cocaína, según un comunicado de la FMC.

Los barcos interceptados fueron «identificados como sin nacionalidad», agregó la entidad sin precisar de dónde procedían.

Fue «uno de los decomisos de drogas más exitosos del FMC», declaró el comodoro Fahad Aljoiad, de la Real Fuerza Naval Saudita y comandante de la fuerza de la FMC que realizó la operación.

El Comando Central de Estados Unidos felicitó en X al FMC, que incluye las marinas de 47 países y patrulla algunas de las rutas marítimas más transitadas del mundo para combatir el tráfico de drogas y armas.

