La Marina portuguesa da por cerrada la búsqueda de cuatro desaparecidos en naufragio

1 minuto

Lisboa, 18 dic (EFE).- La Marina portuguesa dio este jueves por cerrada la búsqueda de cuatro pescadores indonesios desaparecidos en el naufragio de su barco hace dos días cuando navegaban a más de 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros) de Aveiro, al norte de Lisboa.

El Centro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo de la Armada en Lisboa recibió en la mañana del martes la alerta de naufragio del barco de pesca, con siete tripulantes indonesios.

La Marina recordó que tres de los siete tripulantes que iban a bordo fueron recogidos por una embarcación de pesca que estaba en las proximidades: dos de ellos sobrevivieron pero uno estaba ya muerto cuando fue rescatado.

En las operaciones de búsqueda participaron un navío patrulla de la Marina, el NRP Figueira da Foz, un avión de la Fuerza Aérea y dos barcos de pesca que estaban en las inmediaciones. EFE

ssa/mr