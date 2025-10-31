La Marina ucraniana dice haber atacado el sector energético ruso con misiles Neptuno

Kiev, 31 oct (EFE).- La Marina ucraniana dijo haber atacado la pasada noche con misiles de crucero Neptuno de fabricación ucraniana una central térmica y una subestación eléctrica situadas en la región rusa de Oriol, según un comunicado publicado en Telegram.

La nota dice que el ataque supone “un duro golpe a la logística” rusa, ya que, siempre según la Marina ucraniana, las dos infraestructuras atacadas suministran energía a empresas de la industria militar rusa en la zona.

Las autoridades regionales de Oriol habían informado previamente de un ataque ucraniano con drones cuyos fragmentos habían causado daños en equipamiento eléctrico al ser interceptados y caer en la central térmica.

El incidente provocó cortes de electricidad temporales en la región.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques de larga distancia dirigidos sobre todo contra infraestructuras energéticas y objetivos militares de sus respectivas retaguardias. EFE

