La matemática china Hong Wang, tercera mujer premiada con la Medalla Fields

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Nueva York, 23 jul (EFE).- La matemática de origen Hong Wang, profesora en la Universidad de Nueva York, se ha convertido este jueves en la tercera mujer premiada con la Medalla Fields, la máxima distinción de estas ciencias, por su trabajo en el análisis armónico y teoría geométrica de la medida.

La Medalla Fields es un premio creado por el matemático canadiense John Charles Fields (1863-1932), dotado con el propio objeto de oro de más 15.000 dólares canadienses, que se otorga cada cuatro años desde 1936 a un máximo de cuatro brillantes investigadores menores de 40 años.

Este galardón surgió como alternativa al Premio Nobel, inexistente en la categoría de matemáticas, y lo concede la Unión Internacional de Matemáticas. En esta edición, los ganadores fueron anunciados en el Congreso Internacional de Matemáticas de Filadelfia (EE. UU.).

Wang, de 35 años, ha sido reconocida con el Fields junto a otro matemático chino, Yu Deng, de 37 años, siendo la primera vez que lo ganan dos asiáticos, y también han sido reconocidos dos norteamericanos: Jacob Tsimerman, de 38, y John Pardon, de 37.

La organización ha destacado de Wang sus «avances de gran calado en restricción de Fourier, conjuntos de distancias de Falconer, conjuntos de Furstenberg en el plano y el problema de Kakeya en tres dimensiones», según su página web.

Deng, profesor en la Universidad de Chicago, ha sido premiado por su trabajo en derivadas parciales, incluida la derivación rigurosa de la ecuación de Boltzmann, y su investigación sobre cómo evolucionan los sistemas físicos descritos por ecuaciones complejas.

Tsimerman, profesor en la Universidad de Toronto, por su trabajo en geometría algebraica aritmética y compleja, y su papel en la demostración de varias conjeturas centrales, entre ellas la conjetura de Griffiths y la de André–Oort.

Por último, de Pardon, profesor en la Universidad de Stony Brook (Nueva York), se subrayan sus logros en geometría simpléctica, así como sus «contribuciones a otras áreas de la geometría y la topología, entre ellas las acciones de grupos sobre variedades de dimensión 3 y la teoría de nudos».

La matemática de origen iraní Maryam Mirzakhani fue la primera mujer en ganar la Medalla Fields, en 2014, y la segunda fue la ucraniana Maryna Viazovska, en 2022. El primer hombre chino en obtener el premio fue Shing-Tung Yau (1982). EFE

nqs/jco/icn