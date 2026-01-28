La matización sobre la presencia del ICE en las olimpiadas de Milán no calma las protestas

2 minutos

Roma, 28 ene (EFE).- Las explicaciones del Gobierno de Italia sobre la llegada de efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense a Milán (norte) por las Olimpiadas de Invierno, matizando que serán analistas y no agentes, no han calmado los ánimos y se esperan protestas en los próximos días.

El próximo sábado distintas formaciones opositoras como el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) y organizaciones como la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI) han convocado una concentración en Milán a las 14.30 hora local (13.30 GMT).

«Será una gran movilización democrática y pacífica para decir que no queremos los escuadrones del ICE en Milán sino unas Olimpiadas por los Derechos Humanos y que estamos con quienes combaten por los derechos desde Mineápolis en todo el mundo», ha declarado en sus redes el secretario del PD milanés, Alessandro Capelli.

Además, el partido Más Europa ha llamado desde las redes a una protesta mañana jueves ante la embajada estadounidense en Roma que contará con el respaldo de otras pequeñas fuerzas como el Partido Socialista Italiano y organizaciones sociales.

La líder nacional del PD, Elly Schlein, al frente de la oposición al Gobierno de Giorgia Meloni, ha declarado hoy que «los agentes del ICE no son bienvenidos en Italia» al tratarse, ha dicho, de «una milicia armada que mata a sangre fría» a ciudadanos en Estados Unidos.

La izquierda italiana también ha solicitado, por esta cuestión, la comparecencia en el Parlamento del ministro del Interior, Matteo Piantedosi, que tendrá lugar previsiblemente el 4 de febrero.

Por otro lado, proliferan las recogidas de firmas contra la llegada del ICE a Italia en plataformas como ‘Change.org’, algunas de ellas con más de 50.000 adhesiones.

La polémica ha surgido con la confirmación de que los agentes del ICE llegarían a Milán para proteger a la delegación estadounidense durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina, que arrancan el próximo 7 de febrero, en medio de las redadas contra inmigrantes en Mineápolis y la muerte a tiros de dos civiles.

En la tarde de ayer martes el Gobierno italiano mantuvo una reunión con el embajador estadounidense en Roma, Tilman J. Fertitta, y después aclaró que solo llegarán analistas del brazo investigativo del ICE y no su «brazo operativo».

Además avanzaron que estos miembros «trabajarán exclusivamente en el interior de sus sedes diplomáticas» y no en territorio italiano. EFE

gsm/sam/ajs