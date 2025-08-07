La matriculación de vehículos chinos crece un 41 % en Brasil

3 minutos

São Paulo, 7 ago (EFE).- Unos 88.000 vehículos provenientes de China se matricularon en Brasil en lo que va de año, lo que representa un 41 % más con respecto al mismo período del año pasado, informó este jueves la patronal del sector.

Las importaciones crecieron un 14,5 % en lo que va del año en comparación con el año pasado, siendo el mercado asiático la principal preocupación de la industria nacional brasileña.

El presidente de la patronal Anfavea, Igor Calvet, destacó en una rueda de prensa el reciente acuerdo alcanzado con el Gobierno brasileño, que decidió modificar el cronograma de aumento arancelario para las importaciones de vehículos eléctricos e híbridos.

Esto hará que todas las autopartes que provengan del exterior sean gravadas con un impuesto del 35 % a partir de enero de 2027 y no de julio de 2028, como estaba previsto en el calendario anterior.

Esta medida responde a un pedido realizado por la misma patronal y por las filiales brasileñas de Volkswagen, Toyota, Stellantis y General Motors, quienes habían solicitado al Gobierno el aumento de las alícuotas a partir de este mismo julio para reducir el crecimiento de los importados en el país.

En la misma decisión, el Comité de Gestión Ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior (Gecex-Camex) habilitó cupos adicionales de importación con tasa cero para vehículos desmontados y semidesmontados, por un período único de 6 meses, hasta un valor total de 463 millones de dólares.

Este período de carencia es un guiño a la montadora china Build Your Dreams (BYD), líder en vehículos eléctricos, quien había solicitado quedar exenta de los impuestos de importación mientras terminaba de montar su fábrica en el estado brasileño de Bahía.

La patronal resaltó este jueves que el acuerdo alcanzado es el «máximo aceptable» para no poner en riesgo los empleos y las inversiones ya anunciadas en el país, y adelantó que no está dispuesto a negociar una extensión de ese plazo de gracia que tendrán los vehículos importados.

Asimismo, el presidente dijo que su preocupación con respecto al crecimiento de las montadoras chinas se mantiene, ya que, según él, «es un modelo operacional que no industrializa».

Por otra parte, la producción de vehículos en Brasil creció un 6 % en los primeros siete meses del 2025 respecto al mismo periodo del año pasado.

Esto se vio impulsado mayoritariamente por las exportaciones, que crecieron un 53 % con respecto al período de enero a julio del año pasado.

Argentina se mantiene como principal destino y representa casi el 59 % las ventas brasileñas al exterior. En 2024, el país vecino representaba el 35 %.

En este sentido, la patronal revisó sus proyecciones para este año, y prevé una contracción en las ventas a nivel interno y un incremento «robusto» de las exportaciones, de acuerdo a los datos divulgados. EFE

