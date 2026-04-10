La mayoría de aseguradoras ya no firman pólizas a barcos que transitan por Ormuz, dice OMI

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Londres, 10 abr (EFE).- La mayoría de compañías de seguros se niegan a firmar pólizas que cubran a los buques que se aventuran a transitar por el estrecho de Ormuz «ante el riesgo de guerra», y las pocas que lo hacen han disparado el precio de sus pólizas, dijo hoy el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

En una entrevista con EFE en su sede de Londres, Domínguez explicó que estas aseguradoras tuvieron un primer reflejo de elevar sus pólizas hasta multiplicar su precio por cinco o a veces más, pero actualmente «hay muy pocas que ofrecen esos seguros», unos seguros que por otra parte cubren solo al navío y su carga pero no las vidas humanas que pueden verse en riesgo en un ataque. EFE

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