La mayoría de bolsas de Asia retroceden tras la falta de acuerdo entre EE. UU. e Irán

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(Actualiza al término de las sesiones bursátiles)

Bangkok, 13 abr (EFE).- La mayoría de las principales bolsas de Asia registraron este lunes retrocesos, después de que las conversaciones entre EE. UU. e Irán acabaran sin acuerdo y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

El precio del crudo reaccionó a las tensiones: el brent, de referencia en Europa, se disparaba un 7,34 %, hasta los 102,19 dólares, mientras que el petróleo de Texas (WTI, por su siglas en inglés) se revalorizaba un 8,49 %, hasta los 104,77 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en EE. UU..

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

Seúl cierra mixto

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se dejó un 0,86 % o 50,25 puntos, hasta quedar en 5.808,62 unidades, tras haber avanzado un 1,4 % en la última sesión.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, en cambio, logró subir un ligero 0,57 %, o 6,21 puntos y quedó en 1.099,84 enteros.

Las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, tropezaron un 2,43 %, aunque las de su principal rival, SK Hynix, ganaron un 1,27 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor perdió un 2,25 % y su empresa hermana Kia disminuyó un 1,07 %.

Tokio retrocede un 0,74 %

El principal índice de Tokio, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, retrocedió un 0,74 % o bien 421,34 puntos, hasta las 56.502,77 unidades.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedió un 0,45 % o 16,84 puntos y terminó en 3.723,01 enteros.

La automotriz Toyota Motor, firma de mayor capitalización local, cerró plana, mientras su rival Honda bajó un 1,22 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, restó un 0,37 %.

Mayoría de rojo en China continental, Hong Kong y Taiwán

El referencial de Hong Kong, el Hang Seng, perdió un 0,9 % o 232,69 puntos, hasta los 25.660,85, mientras el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,61 %.

Los descensos más acusados fueron los de las filiales de servicios sanitarios de los gigantes chinos del comercio electrónico JD.com y Alibaba, JD Health (-9,44 %) y Alibaba Health (-5,39 %).

El índice de referencia de Shanghái ganó un leve 0,06 % tras sumar 2,33 puntos y situarse en los 3.988,56, al tiempo que el de Shenzhen ganó un 0,69 %, anotándose 98,39 unidades, hasta las 14.407,86.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, en cambio, el referencial de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, repuntó un 0,11 % o 39,46 unidades y alcanzó las 35.457,29.

Sur de Asia, en negativo; Sudeste, mixto

Los principales índices bursátiles de India acumularon retrocesos: el BSE Sensex perdió un 0,91 % o 702,68 puntos, hasta los 76.847,57, y el Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores (NSE), un 0,86 % o 207,95 unidades, hasta las 23.842,65.

Las bolsas del Sudeste Asiático cerraron mixtas, con Filipinas como líder de las bajadas (-0,72 %) y Tailandia de las subidas (1,15 %).

Los principales escollos de la negociación entre EE.UU. e Irán han sido la reapertura del estrecho de Ormuz, sobre el que Irán quiere mantener el dominio; la liberación de los fondos iraníes congelados y, por otra parte, el programa nuclear de Teherán. EFE

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