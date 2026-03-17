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La mayoría de la bolsas europeas sube más del 0,5 % pese a que el petróleo sigue al alza

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Madrid, 17 mar (EFE).- La mayoría de las bolsas europeas gana más del 0,5 % al comienzo de esta tarde a pesar de que los precios de la energía siguen al alza y el barril de petróleo brent se negocia a 103 dólares.

A las 12.15 horas destaca la subida de Madrid del 0,9 %; Milán gana el 0,83 %; Londres el 0,65 %; París el 0,53 % y Fráncfort y el índice Euro Stoxx 50 (sigue la evolución de medio centenar de empresas de la zona euro con elevada capitalización) el 0,24 % cada una.

La mayoría de las bolsas europeas comenzaba el día con pequeñas pérdidas condicionadas por el encarecimiento del precio del petróleo (el barril de brent subía el 4,5 % antes de la apertura bursátil y rozaba los 105 dólares) y la caída del 0,4 % de los futuros sobre los índices estadounidenses.

A esta hora, el barril de brent se negociaba a 103,12 dólares con una subida del 2,9 %. Por su parte, el West Texas Intermediates ganaba el 3,55 %, hasta 95,74 dólares.

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, continúa en los precios de apertura, en 52,29 euros por megavatio hora (MWh) con un alza del 3,25 %.

La evolución bursátil ascendente se producía mientras se recortaba casi tres puntos básicos el interés de la deuda alemana a largo plazo, que se situaba en el 2,922 %, y se apreciaba ligeramente el euro, el 0,08 %, hasta 1,1514 dólares.

Los precios de la energía seguían subiendo mientras continuaban los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y de este país, que alcanzó un buque cisterna en el estrecho de Ormuz y lanzó drones y misiles contra la embajada estadounidenses en Irak. Emiratos Árabes Unidos cerró su espacio aéreo.

Wall Street subió el lunes: el índice Dow Jones de Industriales el 0,83 %; el S&P el 1,01 % y el Nasdaq Composite el 1,22 %. Nvidia celebró un encuentro en el que anunció que venderá un billón de dólares de sus procesadores de inteligencia artificial insignia.

En Asia, Tokio cayó el 0,09 % y Shanghái el 0,85 %, mientras que Seúl subió el 1,63 % y Hong Kong el 0,13 %.

El Banco de Australia subió los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 4,1 %; la inflación crecía medio punto en Italia, hasta el 1,5 % interanual en febrero, y la confianza inversora en Alemania (índice ZEW) de marzo mejoraba y pasaba de -65,9 a -62,9 puntos, aunque en la zona euro caía casi 48 puntos, hasta -8,5.

Esta tarde se conocerán datos sobre la evolución semanal del empleo en Estados Unidos (encuesta ADP)

La onza de oro troy subía el 0,03 % y se negociaba a 5.007,9 dólares, mientras que la plata perdía el 0,19 %, hasta 80,63 dólares.

El bitcóin baja el 0,36 % y se cambia a 73.967 dólares. EFE

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